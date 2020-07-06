Невролог рассказал о лечении необычной головной боли 

Врач-невролог и остеопат Александр Борисычев рассказал о пациентке с необычным даже для специалистов видом головной боли, и о том, какое лечение помогло справиться с недугом.

«Со слов пациентки, в последние пару дней ее беспокоили периодические короткие прострелы или удары током в области темени, виска, затылка. Продолжительность этих разрядов была до двух секунд, но они повторялись много раз за день», — отметил невролог.

Он пояснил, что обычные обезболивающие облегчить состояние не помогли. При этом у пациентки не наблюдалось слезотечения, покраснения глаза, потливости лица, заложенности носа, что исключало группу так называемых первичных головных болей, связанных с системой тройничного нерва.

Неврологический осмотр не выявил органическую природу заболевания.

«В итоге, по всем критериям головная боль больше всего подходила под первичную колющую головную боль или так называемый укол льдинкой ice-pick headache. Был назначен индометацином.

Это старый противовоспалительный препарат, который сейчас используется довольно редко, но при этом обладает каким-то магическим исцеляющим действием на редкие виды головных болей. В итоге лечение подействовало и оказалось верным», — отметил врач.