Врачи назвали самые опасные для зубов привычки

Стоматологи рассказали о том, какие вредные привычки могут спровоцировать появление вирусных и бактериальных инфекций в полости рта, сообщает издание Al-Ain. Неправильно подобранная зубная щетка может вызвать гингивит и повреждение зубной эмали, врачи не советуют выбирать самую твердую, так как при ее использовании можно травмировать зубы и десны.

Среди основных причин проблем со здоровьем полости рта врачи также называют чрезмерное употребление сладких напитков и кофе, курение, так как это разрушает эмаль и способствует развитию кариеса и налета на зубах. Кроме того, курение может спровоцировать не только пожелтение зубов, но и рак полости рта.

Также одной из наиболее распространенных вредных привычек является склонность грызть ногти, она может привести к проникновению инфекций в ротовую полость и последующей эрозии эмали зубов. Сон с открытым ртом тоже может стать причиной возникновения проблем с зубами: из-за того, что рот открыт, пересыхает слизистая, начинается повышенное слюноотделение, а такое повышение кислотности вредит зубам и вызывает их эрозию.