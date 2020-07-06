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Из российских аптек исчезли четыре востребованных зарубежных препарата 

Lenta.ru и ещё 8 3 часа назад
Из российских аптек исчезли 4 важных препарата
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
В российских аптеках возник дефицит четырех востребованных зарубежных лекарств, которые производятся двумя компаниями — французской Sanofi и швейцарской Roche. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру».
Из продажи практически исчезли используемый для лечения болезни Паркинсона препарат «Мадопар» и применяющийся при тяжелых формах акне «Роаккутан». Они есть лишь в 0,06 процента аптек. В дефиците оказались также противомалярийный «Плаквенил» и «Лазикс» (мочегонное средство) в ампулах. Отмечается, что производство последнего препарата закрыли.
Причины исчезновения лекарств разные. Например, дефицит «Плаквенила» может быть связан с ажиотажным спросом на противомалярийные препараты, которые якобы помогают при лечении коронавируса. Однако позже директор по корпоративным связям Sanofi в Евразии Юрий Мочалин заявил ТАСС, что компания возобновила отгрузки «Плаквенила» и имеет достаточные запасы на складах.
Ранее лекарство «Ремдесивир», которое ВОЗ считает единственным эффективным препаратом от коронавируса, назвали опасным из-за побочных эффектов. Такое мнение высказал профессор вирусологии, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов.
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Болезни и лекарства , Юрий Мочалин , Александр Чепурнов , ВОЗ , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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