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Студентка перепутала опасную болезнь с похмельем и оказалась парализована 

Lenta.ru 2 часа назад
Студентка перепутала опасную болезнь с похмельем
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Ноттингем перепутала симптом редкой и опасной болезни с похмельем и оказалась парализована. Об этом сообщает газета The Sun.
25-летняя Рейчел Бейли (Rachael Bailey) рассказала журналистам, как в 2014 году она перестала говорить, дышать и двигаться из-за синдрома Гийена — Барре (СГБ). Это редкое заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы. «Первый год лечения был ночным кошмаром, я ненавидела абсолютно все, — вспоминает она. — Все мои планы разрушились».
Бейли находилась на вечеринке первокурсников, когда почувствовала покалывание в ногах. На следующее утро студентка списала свое плохое самочувствие на похмелье, а боль в ногах — на неудобную обувь. Когда у нее парализовало ноги, ее доставили в больницу.
Три дня спустя Бейли подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в кому. После этого она утратила способность говорить, двигаться и дышать.
«Даже после того как мне поставили диагноз, я сохраняла спокойствие. Я думала, что я молодая и физически крепкая, поэтому вернусь домой уже через выходные, — говорит она. — Но в итоге я полгода лежала в больнице с трубками во рту, ела из ложки и передвигалась в инвалидном кресле».
Девушка утверждает, что болезнь парализовала ее от головы до пальцев ног.
«Я не могла говорить, не могла двигаться, не могла даже кричать. Я страдала от ужасной боли, но не могла закричать — это было мучительно», — признается она.
Британка провела 59 дней в отделении интенсивной терапии и 76 дней в реабилитационном центре, в результате она смогла самостоятельно выйти из больницы. После этого Бейли решила поменять свою специальность в университете и отучиться на физиотерапевта. В прошлом месяце она получила диплом и уже через пару недель планирует выйти на работу в лондонскую больницу.
«Раньше я думала, что физиотерапевты только и делают, что помогают футболистам и массажируют пациентов. Но они оказались настоящими героями и волшебниками, — подчеркивает Бейли. — То, что они сделали со мной — это просто невероятно».
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