Подозрение на бубонную чуму выявлено в Китае

Бубонную чуму подтвердили у скотовода в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщили в комитете по вопросам здравоохранения города Баян-Нур, передает телеканал «360».

Мужчина лежит в больнице.

В связи с этим в регионе объявлен третий уровень эпидемического предупреждения. Он будет действовать до конца года.

"В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии", — говорится в постановлении.

Местные власти порекомендовали не охотиться на диких животных. При выявлении случаев заболевания или подозрении на инфекцию необходимо сразу же сообщить об этом уполномоченным ведомствам.

Ранее чуму выявили на западе Монголии в регионе, граничащем с Республикой Алтай. Заболели два человека. Власти Монголии приняли все необходимые меры, причин для беспокойств нет. Россия ограничила въезд в страну.

Бубонная чума распространяется сурками, которых жители Монголии употребляют в пищу. Хотя в стране действует запрет на такую еду. Заразиться можно также при разделке туши, но это единичные случаи.