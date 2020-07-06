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Бубонную чуму нашли у скотовода из Китая 

Газета.Ru и ещё 70 3 часа назад
Подозрение на бубонную чуму выявлено в Китае
Фото: Газета.Ru
Бубонную чуму подтвердили у скотовода в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщили в комитете по вопросам здравоохранения города Баян-Нур, передает телеканал «360».
Мужчина лежит в больнице.
В связи с этим в регионе объявлен третий уровень эпидемического предупреждения. Он будет действовать до конца года.
"В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии", — говорится в постановлении.
Местные власти порекомендовали не охотиться на диких животных. При выявлении случаев заболевания или подозрении на инфекцию необходимо сразу же сообщить об этом уполномоченным ведомствам.
Ранее чуму выявили на западе Монголии в регионе, граничащем с Республикой Алтай. Заболели два человека. Власти Монголии приняли все необходимые меры, причин для беспокойств нет. Россия ограничила въезд в страну.
Бубонная чума распространяется сурками, которых жители Монголии употребляют в пищу. Хотя в стране действует запрет на такую еду. Заразиться можно также при разделке туши, но это единичные случаи.
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