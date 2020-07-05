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Врачи рассказали, как определить болезнь по языку 

Мария Сергеева 2 часа назад
Врачи рассказали, как определить болезнь по языку
Фото: depositphotos.com
Проблемы с языком, включающие изменение его структуры, цвета, появление налета, могут свидетельствовать о наличии определенной болезни. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на австралийских стоматологов.
У курильщиков и любителей алкогольных напитков нередко на языке появляется белый налет, который, к тому же, говорит о плохой гигиене полости рта. В большинстве случаев от него можно избавиться самостоятельно.
В случае, если налет держится более двух недель, то это повод обратиться к врачу, поскольку тому причиной могут быть серьезные заболевания. Так, белый цвет может рассказать о наличии грибка или лейкоплакии, когда страдают слизистые оболочки рта.
При покраснении языка и явном выделении на органе рецепторов можно предположить аллергическую реакцию или дефицит фолиевой кислоты в организме. Если вместе с вышеописанными проблемами воспалилось горло, то врач может заподозрить фарингит или скарлатину.
Определить диагноз по внешнему виду иногда довольно проблематично, поскольку некоторая реакция может быть спровоцирована как острой пищей, так и наличием заболевания. Поэтому дантисты рекомендуют бить тревогу, когда язык набухает или его отдельные зоны теряют чувствительность.
Ранее "Рамблер" писал о том, действительно ли шелуха от семечек может вызвать аппендицит.
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