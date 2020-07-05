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Врачи рассказали, как определить болезнь по языку 

Мир24 и ещё 5 3 часа назад
Врачи рассказали, как определить болезнь по языку
Фото: depositphotos.com
Проблемы с языком могут свидетельствовать о наличии определенной болезни. Австралийские стоматологи, рассказали, как определить недуг, пишет Daily Mail.
У курильщиков и любителей спиртного на языке часто появляется белый налет. Кроме того, это признак плохой гигиены полости рта. Чаще всего его можно устранить самостоятельно.
Если налет держится на языке около двух недель, стоит обратиться к врачу. Белый цвет может говорить о поражении грибком или лейкоплакии, когда страдают слизистые оболочки ротовой полости.
Когда язык пациента краснеет, и рецепторы на нем становятся ярче, врач может заподозрить аллергическую реакцию или дефицит фолиевой кислоты в организме. Если при этом воспалилось горло, но тогда следует обратиться к ЛОРу или терапевту: возможно, человек заболел это фарингит или скарлатина.
Диагноз не всегда можно определить по внешнему виду. Так, бугорки на языке могут возникнуть от острой пищи, а могут указывать на наличие герпеса. Дантисты рекомендуют обращаться к врачам, если язык набухает или отдельные его зоны потеряли чувствительность.
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