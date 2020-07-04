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В России утвердили новые правила работы с онкобольными 

Lenta.ru 5 часов назад
Минздрав утвердил новые правила работы с онкобольными
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Министерство здравоохранения РФ утвердило новые правила работы со взрослыми онкобольными. Об этом сообщает РИА Новости.
Новые правила впервые предусматривают наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями от постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Также в течение года после постановки диагноза онкобольных будут раз в три месяца приглашать пройти обследование, в течение второго года — раз в шесть месяцев, а затем — раз в год. Исключения будут делать только для пациентов с базально-клеточным раком кожи, так как после пяти лет терапии они считаются полностью излеченными.
По словам главного внештатного специалиста-онколога Минздрава России, академика РАН Ивана Стилиди, диспансерное наблюдение за пациентами, у которых был диагностирован рак, позволит предотвратить рецидив заболевания.
Ранее в Минздраве рост числа впервые выявленных онкологических заболеваний за последний год объяснили улучшением качества диагностики и доступа к медицине в стране. В Центральном и Приволжском, Северо-Кавказском федеральных округах заболеваемость за пять лет выросла на десять процентов.
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Болезни и лекарства , Иван Стилиди , Минздрав РФ , РАН
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