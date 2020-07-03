Врач объяснил, почему возникает аллергия на спорт

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Врач Александр Мясников заявил, что у человека может возникнуть аллергия на физические нагрузки. Она может появиться, если человек начал заниматься физкультурой после еды в течение часа.

— Тебя прошибает пот, резкая слабость, ты начинаешь задыхаться, появляются отек и крапивница. Стоит вопрос об освобождении мачтовыми клетками большого количества гистамина,

— пояснил Мясников в программе «О самом главном».

По словам медика, есть чистая аллергия на спорт, которая не зависит от питания.

— В основном это случается во время аэробных нагрузок. Вдруг появляется резкая слабость, вспухают крапивницей руки, фиксируется отек и пониженное давление. Надо остановиться. Человек начинает метаться в поисках помощи, все это может привети к осложнениям. Нужно успокоиться, иначе может появиться анафилактический шок. Это происходит из-за активной выработки гистамина,

— заявил врач.