Врач объяснил, почему возникает аллергия на спорт

Врач Александр Мясников заявил, что у человека может возникнуть аллергия на физические нагрузки. Она может появиться, если человек начал заниматься физкультурой после еды в течение часа.
— Тебя прошибает пот, резкая слабость, ты начинаешь задыхаться, появляются отек и крапивница. Стоит вопрос об освобождении мачтовыми клетками большого количества гистамина,
— пояснил Мясников в программе «О самом главном».
По словам медика, есть чистая аллергия на спорт, которая не зависит от питания.
— В основном это случается во время аэробных нагрузок. Вдруг появляется резкая слабость, вспухают крапивницей руки, фиксируется отек и пониженное давление. Надо остановиться. Человек начинает метаться в поисках помощи, все это может привети к осложнениям. Нужно успокоиться, иначе может появиться анафилактический шок. Это происходит из-за активной выработки гистамина,
— заявил врач.