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Врач объяснил, почему может возникнуть аллергия на занятия спортом 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Врач объяснил, почему возникает аллергия на спорт
Фото: Вечерняя Москва
Врач Александр Мясников заявил, что у человека может возникнуть аллергия на физические нагрузки. Она может появиться, если человек начал заниматься физкультурой после еды в течение часа.
— Тебя прошибает пот, резкая слабость, ты начинаешь задыхаться, появляются отек и крапивница. Стоит вопрос об освобождении мачтовыми клетками большого количества гистамина,
— пояснил Мясников в программе «О самом главном».
По словам медика, есть чистая аллергия на спорт, которая не зависит от питания.
— В основном это случается во время аэробных нагрузок. Вдруг появляется резкая слабость, вспухают крапивницей руки, фиксируется отек и пониженное давление. Надо остановиться. Человек начинает метаться в поисках помощи, все это может привети к осложнениям. Нужно успокоиться, иначе может появиться анафилактический шок. Это происходит из-за активной выработки гистамина,
— заявил врач.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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