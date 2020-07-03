Мясников объяснил, как стволовые клетки вызывают рак

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил опасность лечения стволовыми клетками. Он напомнил, что стволовые клетки бывают разными и способны перерождаться в любые клетки нашего организма, это полипотентные клетки.

— У них нет системы запрограммированной смерти, они самообновляются. Есть мультипотентные стволовые клетки, которые могут прекращаться в клетки определенного органа. Внутри нашего организма тоже есть источники стволовых клеток, да, это не гибкие клетки, но они могут помочь при миокарде и разрыве спинного мозга, диабета и цирроза печени,

— отметил врач.

Мясников напомнил, что лечение стволовыми клетками на сегодняшний день является экспериментальным, нелегальным практически во всем мире. Разовые лицензии врачи могут получить для спасения жизни, когда терять уже нечего.

— Стволовая клетка может превращаться в любую клетку организма, но она склонна к неконтролируемому росту. Это мало отличает ее от опухолевой клетки. Любая клетка живет 1,5 месяца, но опухолевые клетки отказываются от программы изменения. Онкологическая клетка перестает быть специфичной для своего органа,

— объяснил Мясников.

Он вспомнил случай, когда ребенка лечили, вводя ему в мозг стволовые клетки, после чего у него возникла опухоль этого органа. Врач предупредил, что лечение настоящими стволовыми клетками — серьезный фактор риска развития онкологии.

— Притом что будущее за стволовыми клетками. Мы будем выращивать сердце, печень, почки, это эффективно,

— подчеркнул телеведущий.