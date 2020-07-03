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Доктор Мясников объяснил, как лечение стволовыми клетками может спровоцировать рак 

Вечерняя Москва 1 час назад
Мясников объяснил, как стволовые клетки вызывают рак
Фото: Вечерняя Москва
Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил опасность лечения стволовыми клетками. Он напомнил, что стволовые клетки бывают разными и способны перерождаться в любые клетки нашего организма, это полипотентные клетки.
— У них нет системы запрограммированной смерти, они самообновляются. Есть мультипотентные стволовые клетки, которые могут прекращаться в клетки определенного органа. Внутри нашего организма тоже есть источники стволовых клеток, да, это не гибкие клетки, но они могут помочь при миокарде и разрыве спинного мозга, диабета и цирроза печени,
— отметил врач.
Мясников напомнил, что лечение стволовыми клетками на сегодняшний день является экспериментальным, нелегальным практически во всем мире. Разовые лицензии врачи могут получить для спасения жизни, когда терять уже нечего.
— Стволовая клетка может превращаться в любую клетку организма, но она склонна к неконтролируемому росту. Это мало отличает ее от опухолевой клетки. Любая клетка живет 1,5 месяца, но опухолевые клетки отказываются от программы изменения. Онкологическая клетка перестает быть специфичной для своего органа,
— объяснил Мясников.
Он вспомнил случай, когда ребенка лечили, вводя ему в мозг стволовые клетки, после чего у него возникла опухоль этого органа. Врач предупредил, что лечение настоящими стволовыми клетками — серьезный фактор риска развития онкологии.
— Притом что будущее за стволовыми клетками. Мы будем выращивать сердце, печень, почки, это эффективно,
— подчеркнул телеведущий.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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