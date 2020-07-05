Как шелуха от семечек может вызвать аппендицит

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Многие считают, что основная причина возникновение аппендицита — шелуха от семечек, которую можно случайно съесть. «Рамблер» расскажет, так ли это на самом деле.

Аппендикс — это червеобразный отросток, придаток толстой кишки. Он является важной частью иммунной системы человека. В аппендиксе находятся бактерии, которые помогают восстанавливать микрофлору кишечника.

Аппендицитом называют воспаление аппендикса. Лечение проходит, как правило, путем хирургического вмешательства — удаление аппендикса.

Причины возникновения аппендицита: Эндокринная — энтерохромаффинные клетки эпителиальной выстилки ЖКТ выделяют и запасают множество гормонов. В этом случае причиной воспаления может стать гормон серотонин.

Сосудистая — аппендицит возникает из-за воспаления сосудов, васкулита.

Инфекционная — есть теория, что некоторые инфекционные болезни способны провоцировать аппендицит.

Механическая — большинство случаев аппендицита связаны именно с этой причиной. Речь идет о каком-либо воздействии на аппендикс, которое ведет к закупориванию просвета червеобразного отростка. В этом случае принято винить шелуху семечек, которую организм не способен переварить. Поэтому лучше всего чистить семечки руками, а не зубами.

Важно при острой боли справа не принимать обезболивающее, а в срочном порядке обратиться к врачу.