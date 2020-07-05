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Действительно ли шелуха от семечек может вызвать аппендицит 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как шелуха от семечек может вызвать аппендицит
Фото: depositphotos.com
Многие считают, что основная причина возникновение аппендицита — шелуха от семечек, которую можно случайно съесть. «Рамблер» расскажет, так ли это на самом деле.
Аппендикс — это червеобразный отросток, придаток толстой кишки. Он является важной частью иммунной системы человека. В аппендиксе находятся бактерии, которые помогают восстанавливать микрофлору кишечника.
Аппендицитом называют воспаление аппендикса. Лечение проходит, как правило, путем хирургического вмешательства — удаление аппендикса.

Причины возникновения аппендицита:

  • Эндокринная — энтерохромаффинные клетки эпителиальной выстилки ЖКТ выделяют и запасают множество гормонов. В этом случае причиной воспаления может стать гормон серотонин.
  • Сосудистая — аппендицит возникает из-за воспаления сосудов, васкулита.
  • Инфекционная — есть теория, что некоторые инфекционные болезни способны провоцировать аппендицит.
  • Механическая — большинство случаев аппендицита связаны именно с этой причиной. Речь идет о каком-либо воздействии на аппендикс, которое ведет к закупориванию просвета червеобразного отростка. В этом случае принято винить шелуху семечек, которую организм не способен переварить. Поэтому лучше всего чистить семечки руками, а не зубами.
Важно при острой боли справа не принимать обезболивающее, а в срочном порядке обратиться к врачу.
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