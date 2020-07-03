Объяснен рост числа больных раком в России

Андрей Каприн. Рост числа впервые выявленных онкологических заболеваний за последний год связан с улучшением качества диагностики и доступа к медицине в стране. Это в разговоре с RT объяснил главный внештатный онколог Минздрава , генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН

Он отметил, что в Центральном и Приволжском, Северо-Кавказском федеральных округах заболеваемость за пять лет выросла на десять процентов.

«К сожалению, речь идет не только о "здоровом населении", но и о недостаточном уровне обследования населения», — сказал врач.

В Архангельской области высокое число новых случаев рака на 100 тысяч человек можно связать с работой областной онкослужбы и «самой спецификой региона». Каприн отметил, что в регионе хорошо развита диагностика, на высоком уровне оказывается помощь по профилю «радиология», «химиотерапия».

Ранее появились данные Минздрава по заболеваемости раком в 2019 году. Согласно им, злокачественные новообразования обнаружены у 640 тысяч человек. Это на 2,5 процента больше, чем годом ранее. Общий уровень заболеваемости составил 436 случая на 100 тысяч населения. Среди регионов с наибольшим уровнем заболеваемости оказались Архангельская, Брянская и Сахалинская, Пензенская области и Мордовия. Самые низкие цифры зарегистрированы в Дагестане, Чечне, Ингушетии.