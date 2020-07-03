Врач рассказал о явных симптомах онкологии 

Онколог-хирург Иван Карасев рассказал о признаках рака большого дуоденального соска (БДС), сообщает портал «Народные новости».

Чаще всего пациенты онкологических отделений ощущают ноющие боли в правом подреберье, однако беспокоиться стоит и на более ранних стадиях. Их симптомами может быть кожный зуд или же желтый оттенок кожи.

Тревожиться стоит при проблемах с аппетитом, беспричинном похуденит, тошноте и повышенной температуре.

Рак большого дуоденального соска (БДС) характеризуется аденомами на соске в двенадцатиперстной кишке. Усугубить ситуацию могут сопутствующие заболевания, такие как желчнокаменная болезнь, инфекция, склерозирующий холангит и другие, добавил Карасев.