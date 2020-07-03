Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказал о явных симптомах онкологии 

Мир24 и ещё 2 2 часа назад
Врач рассказал о явных симптомах онкологии
Фото: Вечерняя Москва
Онколог-хирург Иван Карасев рассказал о признаках рака большого дуоденального соска (БДС), сообщает портал «Народные новости».
Чаще всего пациенты онкологических отделений ощущают ноющие боли в правом подреберье, однако беспокоиться стоит и на более ранних стадиях. Их симптомами может быть кожный зуд или же желтый оттенок кожи.
Тревожиться стоит при проблемах с аппетитом, беспричинном похуденит, тошноте и повышенной температуре.
Рак большого дуоденального соска (БДС) характеризуется аденомами на соске в двенадцатиперстной кишке. Усугубить ситуацию могут сопутствующие заболевания, такие как желчнокаменная болезнь, инфекция, склерозирующий холангит и другие, добавил Карасев.
Видео дня. Что будет, если пить кофе на пустой желудок
Мир24: последние новости
Названы новые факторы риска появления болезни Альцгеймера Названы новые факторы риска появления болезни Альцгеймера Спасение от гипертонии: врачи посоветовали пить вишневый сок Спасение от гипертонии: врачи посоветовали пить вишневый сок Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Болезни и лекарства , Иван Карасев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Врач из Коммунарки объяснил, когда нужно делать КТ
Врач из Коммунарки объяснил, когда нужно делать КТ
«Мушки» перед глазами: что это на самом деле
«Мушки» перед глазами: что это на самом деле
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Кому грозит цистит
03:49
Кому грозит цистит
Болезни и лекарства ЗОЖ
Незаметные симптомы авитаминоза
04:34
Незаметные симптомы авитаминоза
ЗОЖ
Как понять, грозит ли вам диабет
02:53
Как понять, грозит ли вам диабет
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
02:23
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
ЗОЖ
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Чем опасна железодефицитная анемия
02:42
Чем опасна железодефицитная анемия
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение