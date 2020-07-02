Невролог назвал причины возникновения мигрени 

Порядка 13 процентов головной боли приходится на мигрень. Признаками этой болезни является боль половины головы, тошнота, повышенная чувствительность к свету, запахам и звукам и раздражительность.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Ринат Богданов заявил, что мигрень часто обусловлена генетически:

— Это дисфункция сосудистого русла. Сосуд вначале суживается, но не расширяется, в отличие от сосудов у здоровых людей. В этот момент возникает так называемая «аура мигрени». Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области, — объяснил врач. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение.

По его словам, во второй фазе сосуд расширяется, количество крови, поступающей в полость черепа, увеличивается, отекают мозговые оболочки, у которых есть болевые рецепторы.

— Появляется характерная для мигрени боль. Пока этот отек не пройдет, интенсивная боль будет продолжаться, — объяснил врач в программе «О самом главном». Видео опубликовано на YouTube.

Среди факторов, провоцирующих мигрень, являются запах парфюма, чувство голода, продукты, содержащие тирамин (сыр, шоколад, копчености), неправильно подобранные очки, стресс, нарушение режима отдыха.

Богданов подчеркнул, что есть группа препаратов, которые позволяют недопустить мигрени, если принять их в первую фазу.