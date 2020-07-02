Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невролог назвал причины возникновения мигрени 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Невролог назвал причины возникновения мигрени
Фото: Вечерняя Москва
Порядка 13 процентов головной боли приходится на мигрень. Признаками этой болезни является боль половины головы, тошнота, повышенная чувствительность к свету, запахам и звукам и раздражительность.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Ринат Богданов заявил, что мигрень часто обусловлена генетически:
— Это дисфункция сосудистого русла. Сосуд вначале суживается, но не расширяется, в отличие от сосудов у здоровых людей. В этот момент возникает так называемая «аура мигрени». Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области, — объяснил врач. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение.
По его словам, во второй фазе сосуд расширяется, количество крови, поступающей в полость черепа, увеличивается, отекают мозговые оболочки, у которых есть болевые рецепторы.
— Появляется характерная для мигрени боль. Пока этот отек не пройдет, интенсивная боль будет продолжаться, — объяснил врач в программе «О самом главном». Видео опубликовано на YouTube.
Среди факторов, провоцирующих мигрень, являются запах парфюма, чувство голода, продукты, содержащие тирамин (сыр, шоколад, копчености), неправильно подобранные очки, стресс, нарушение режима отдыха.
Богданов подчеркнул, что есть группа препаратов, которые позволяют недопустить мигрени, если принять их в первую фазу.
Видео дня. Что делать, если вас укусила оса или пчела
Вечерняя Москва: последние новости
Врач объяснил, после какого съеденного фрукта человека могут чаще кусать комары Врач объяснил, после какого съеденного фрукта человека могут чаще кусать комары Врач объяснила, для кого комариный укус представляет наибольшую опасность Врач объяснила, для кого комариный укус представляет наибольшую опасность Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Названа причина новой вспышки коронавируса в Пекине
Названа причина новой вспышки коронавируса в Пекине
Минздрав: россияне неправильно понимают отмену изоляции
Минздрав: россияне неправильно понимают отмену изоляции
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как понять, грозит ли вам диабет
02:53
Как понять, грозит ли вам диабет
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
02:23
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
ЗОЖ
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Чем опасна железодефицитная анемия
02:42
Чем опасна железодефицитная анемия
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Как победить шейный остеохондроз
02:36
Как победить шейный остеохондроз
Болезни и лекарства ЗОЖ
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение