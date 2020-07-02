Врач объяснила, когда опасен комариный укус

В жаркую погоду активизируются различные насекомые, и в частности комары. Многие считают, что их укусы особого вреда нашему организму не несут. Однако с таким мнение не согласны врачи и энтомологии.

Врач-аллерголог Надежда Бойко в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» отметила, что первая реакция на укус насекомого, как правило проходит легко, но последующие атаки могут вызвать аллергическую реакцию, непрекращающийся зуд, появление волдырей с жидкостью.

— Особенно страдают дети, поскольку у них кожа еще достаточно тонкая и комару легче преодолевать своим хоботком барьеры в поисках кровеносных сосудов, — заметила специалист.

Известно, что комары являются разносчиками опасных инфекционных заболеваний: желтая лихорадка, малярия, туляремия, лимфатический филяриатоз, лихорадка денге и другие. Но особи, которые обитают в наших широтах, как заметила врач, способны лишь вызвать аллергическую реакцию. Вызывает такое состояние компонент, который содержится в выделяемом самой комара секрете во время укуса.

— И снова нужно отметить, что особо гиперчувствительны к слюне этого насекомого маленькие дети. У них на местах укуса возникает покраснение кожных покровов, возникает что-то похожее на чесотку, когда помимо самих «ран» начинают зудеть область вокруг самого очага укуса, — отметила врач.

Несмотря на то, что обычно аллергическая реакция носит легкий характер, у некоторых детей все же повышается температура, и начинается недомогание. В таких ситуациях эксперт рекомендует не заниматься самостоятельным лечением, поскольку можно ситуацию лишь ухудшить.

— При повторных укусах у пострадавшего может возникнуть даже возможно слабость и даже головная боль. В этих случаях, если имеются противоаллергенные средства, — подчеркнула медик.

В ход могут пойти средства в виде гелей, которые устраняют хорошо зуд, но даже перед их нанесением нужна консультация врача.

Что касается таких народных средства, как сода или соли, то проблему они не решают, уточнила специалист, с их помощью лишь снимаются зуд и жжение — это минимальная помощь, которую родители могут оказать. Но лучше всего не допускать укусов насекомых и применять некоторые простые средства защиты, исходя из народной практики.

— Кожу ребенка можно обрабатывать веществами, имеющими специфический запах. Это может быть эвкалипт, мята, бальзам вьетнамская земля как раз содержит эфирные масла, аромат которых отпугивает насекомых, — отметила врач.

Но у всех этих средств непродолжительный эффект, поэтому лучше купить масло мяты, растворить его в воде и периодически смазывать кожу ребенка и свою, чтобы избежать укусов во время пребывания на загородных участках или в местах с густой растительностью.