Как энергетики убивают вас 

Ни для кого не секрет, что употребление энергетических напитков наносит серьезный удар по здоровью. Но вместе с тем многие из нас продолжают время от времени покупать энергетики, когда срочно необходимо взбодриться.

"Рамблер" выяснил, чем может грозить любовь к подобным напиткам.

Неприятные последствия после приема энергетиков у многих людей проявляются сразу: развивается бессонница и повышается давление. Продолжительное употребление энергетиков может грозить диабетом, проблемами с почками и зубами.

Диабет провоцирует повышенное содержание сахара в напитке. Как правило, сахар составляет целых 10% от всего объема продукта. Вдобавок к этому в составе нередко можно найти кукурузный сироп. Если организм потребляет слишком большую дозу сахара, ему приходится вырабатывать больше инсулина для того, чтобы глюкоза проникала в клетки. Это может спровоцировать развитие диабета второго типа. Кроме того, повышенный сахар портит нервные волокна и негативным образом сказывается на давлении, что приводит к проблемам с сердцем и почками.

Не стоит также забывать о том, что в энергетиках содержится огромная доза кофеина — до 300 мг на 100 мл. Если злоупотреблять подобными напитками, можно спровоцировать тревожное расстройство и даже депрессию: чрезмерное употребление кофеина негативно сказывается на настроении и портит сон.

При этом, по словам исследователей, оценить полное влияние энергетиков на организм не так-то просто: большая часть потребителей — это молодые здоровые люди, за которыми необходимо наблюдать на протяжении долгого времени, чтобы прийти к определенным выводам.