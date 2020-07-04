Назван самый полезный для сердца витамин 

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов.

По словам врача, важно знать уровень витамина D в организме. Так, итальянские ученые провели мета-анализ клинических исследований с 2007 по 2013 годы и заметили, что в 25 из 32 таких работ фиксировалась взаимосвязь низких показателей этого вещества с повышенным риском развития артериальной гипертонии.

"Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии",

— приводит портал Medical Note слова кардиолога.

В России нормальным считается показатель от 30-60 нг/мл. Недостаток витамина D фиксируется при содержании от 20 до 30 нг/мл, ниже 20 — уже дефицит.

Кардиолог отметила, что при наличии дефицита витамина D в крови дозировку и выбор препарата должен проводить врач. Также необходимо контролировать показатели крови.