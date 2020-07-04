Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый полезный для сердца витамин 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Назван самый полезный для сердца витамин
Фото: РИА Новости
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов.
По словам врача, важно знать уровень витамина D в организме. Так, итальянские ученые провели мета-анализ клинических исследований с 2007 по 2013 годы и заметили, что в 25 из 32 таких работ фиксировалась взаимосвязь низких показателей этого вещества с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
"Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии",
— приводит портал Medical Note слова кардиолога.
В России нормальным считается показатель от 30-60 нг/мл. Недостаток витамина D фиксируется при содержании от 20 до 30 нг/мл, ниже 20 — уже дефицит.
Кардиолог отметила, что при наличии дефицита витамина D в крови дозировку и выбор препарата должен проводить врач. Также необходимо контролировать показатели крови.
Видео дня. Что будет, если пить кофе на пустой желудок
Последние новости
Путин подписал указ о поправках в Конституцию Путин подписал указ о поправках в Конституцию В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснен рост числа больных раком в России
Объяснен рост числа больных раком в России
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе в жару
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе в жару
Названа главная опасность жары для здоровья
Названа главная опасность жары для здоровья
Врач объяснил, кому в июле опасно выходить на улицу
Врач объяснил, кому в июле опасно выходить на улицу
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Кому грозит цистит
03:49
Кому грозит цистит
Болезни и лекарства ЗОЖ
Незаметные симптомы авитаминоза
04:34
Незаметные симптомы авитаминоза
ЗОЖ
Как понять, грозит ли вам диабет
02:53
Как понять, грозит ли вам диабет
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
02:23
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
ЗОЖ
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Чем опасна железодефицитная анемия
02:42
Чем опасна железодефицитная анемия
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение