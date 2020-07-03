Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые обнаружили новые факторы риска появления болезни Альцгеймера 

Москва24 и ещё 6 4 часа назад
Названы новые факторы риска появления Альцгеймера
Фото: Москва24
Сибирские ученые предположили, что предпосылки болезни Альцгеймера появляются еще в младенчестве, сообщает News.ru.
Специалисты из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) исследовали два новых фактора риска появления заболевания — легкая недоношенность и небольшая задержка развития мозга. Закономерности его протекания изучают на преждевременно стареющих крысах, которые демонстрируют признаки болезни Альцгеймера. Выяснилось, что особи с этим недугом рождаются немного недоношенными.
Задержка созревания головного мозга у таких крыс проявлялась в запоздалом формировании безусловных рефлексов, например, хватательного и рефлекса переворачивания. Отставали в развитии от сверстников крысы только в младенческом возрасте.
"Во время созревания мозга у нас формируются основные его структуры, функциональные связи между нейронами. Если в этом процессе случается хотя бы незначительный дефект, происходит ослабление организма. Это может проявиться даже в старческом возрасте",
— объясняет научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН Екатерина Рудницкая. Екатерина Рудницкая.
В дальнейшем ученые собираются исследовать сходства и различия механизмов появления и протекания болезни Альцгеймера у крыс и людей. Преждевременные роды и нарушения развития мозга могут быть факторами риска возникновения нейродегенерации у человека, полагают ученые.
Роспотребнадзор в качестве профилактики болезни рекомендует регулярно делать физические упражнения. В ведомстве добавили, что физактивность помогает не только предотвратить и другие типы деменции, но и способствует нормализации сна и снижению уровня тревоги у пожилых людей. Кроме того, снизить риск развития Альцгеймера позволяют регулярная умственная деятельность, полноценный сон и умение справляться со стрессом.
Видео дня. Что будет, если пить кофе на пустой желудок
Москва24: последние новости
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки В Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы В Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы Врач рассказал о повышении иммунитета крапивой Врач рассказал о повышении иммунитета крапивой
Комментарии
Болезни и лекарства , РАН , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Выяснилось, что стало с вакцинированными от COVID-19
Выяснилось, что стало с вакцинированными от COVID-19
Названы продукты, негативно влияющие на печень
Названы продукты, негативно влияющие на печень
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Кому грозит цистит
03:49
Кому грозит цистит
Болезни и лекарства ЗОЖ
Незаметные симптомы авитаминоза
04:34
Незаметные симптомы авитаминоза
ЗОЖ
Как понять, грозит ли вам диабет
02:53
Как понять, грозит ли вам диабет
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
02:23
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
ЗОЖ
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Чем опасна железодефицитная анемия
02:42
Чем опасна железодефицитная анемия
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение