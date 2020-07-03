Названы новые факторы риска появления Альцгеймера

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Сибирские ученые предположили, что предпосылки болезни Альцгеймера появляются еще в младенчестве, сообщает News.ru.

Специалисты из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН ) исследовали два новых фактора риска появления заболевания — легкая недоношенность и небольшая задержка развития мозга. Закономерности его протекания изучают на преждевременно стареющих крысах, которые демонстрируют признаки болезни Альцгеймера. Выяснилось, что особи с этим недугом рождаются немного недоношенными.

Задержка созревания головного мозга у таких крыс проявлялась в запоздалом формировании безусловных рефлексов, например, хватательного и рефлекса переворачивания. Отставали в развитии от сверстников крысы только в младенческом возрасте.

"Во время созревания мозга у нас формируются основные его структуры, функциональные связи между нейронами. Если в этом процессе случается хотя бы незначительный дефект, происходит ослабление организма. Это может проявиться даже в старческом возрасте",

— объясняет научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН Екатерина Рудницкая. Екатерина Рудницкая.

В дальнейшем ученые собираются исследовать сходства и различия механизмов появления и протекания болезни Альцгеймера у крыс и людей. Преждевременные роды и нарушения развития мозга могут быть факторами риска возникновения нейродегенерации у человека, полагают ученые.