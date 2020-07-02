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Проктолог рассказала, как распознать рак на ранней стадии 

Medical Note 1 час назад
Как распознать рак на ранней стадии
Фото: Medical Note
Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова назвала единственный метод исследования, который позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, до симптомов заболевания.
По словам врача, есть люди, которые по разным причинам выступают против колоноскопии. Однако делать ее в ряде случаев обязательно, уверяет Елена Смирнова.
«Можно быть против или не против, но делать колоноскопию нужно всем. Точно также как, например, анализ крови. Потому что колоноскопия — единственный метод исследования, который позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, когда его симптомов еще нет»,
— пояснила проктолог.
Специалист напомнила, что процедуру необходимо пройти всем после 45 лет. Еще показания — отягощенная наследственность — рак или полипы у близких родственников. В этом случае записаться на колоноскопию нужно раньше — в 40 лет.
Плюс процедура нужна, если появились примеси в кале — кровь, слизь или гной, без причин снижается вес и плохой аппетит, есть анемия с невыявленной этиологией.
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Болезни и лекарства , Елена Смирнова
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