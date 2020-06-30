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Мясников назвал способ снизить риск онкологии 

Lenta.ru и ещё 7 6 часов назад
Мясников назвал способ снизить риск онкологии
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск рака шейки матки и некоторых других видов онкологических заболеваний. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он порекомендовал зрителям делать прививку от вируса папилломы человека. Запись выпуска опубликована на YouTube.
По словам Мясникова, рак шейки матки — это болезнь, которая «практически в 100 процентах случаев вызывается вирусом папилломы человека». Доктор отметил, что ВПЧ способен вызывать и другие виды рака, в том числе у мужчин.
Он добавил, что вирус вызывает онкологию примерно через десять лет после попадания в организм. При этом «у здоровых женщин с нормальным иммунитетом вирус сбрасывается через один-два года».
Главным риском заражения Мясников назвал частую смену половых партнеров. Доктор отметил, что презерватив не защищает от ВПЧ: «Вот он положил руку на плечо — и вирус уже может быть».
Врач обратил внимание зрителей на то, что защитить от вируса и вызываемых им видами рака способна прививка. «Весь парадокс ситуации в том, что каждый год 250 тысяч женщин умирает от рака шейки матки. Это абсолютно парадоксальная ситуация, потому что сегодня от вируса папилломы человека есть прививка», — подчеркнул Мясников.
«Надо, чтобы 60 процентов девочек были привиты. В Австралии, где привито примерно столько же, и в Америке (там 40 процентов) резко пошел вниз рак полового члена у мужчин. Женщины, прививаясь, предохраняют своих партнеров»,
— рассказал врач и уточнил, что прививка от ВПЧ — это единственная прививка, действующая от онкологии.
Он обратил внимание на то, что в странах с высоким уровнем вакцинации рак шейки матки перестал быть самым часто диагностируемым гинекологическим раком.
«Мы все боимся COVID, все средства массовой информации накалены, столько всего, борьбы, а про это мы даже не думаем. Полмиллиона заболевших, четверо миллиона умерших каждый год. Соберите по несколько лет»,
— резюмировал Мясников.
Доктор отметил, что наиболее удачное время для вакцинации — это возраст от 9 до 13 лет.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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