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Врачи приняли редкую форму рака у ребенка за запор 

Letidor.ru 7 часов назад
Врачи спутали онкологию с запором
Фото: Letidor.ru
Мальчик жаловался на боли в животе.
Когда шестилетний сын британки Кирсти Вебстер начал жаловаться на боли в животе, она отвела его к врачам. Те не восприняли проблему всерьез. Они решили, что дело в обычных запорах, и прописали мальчику слабительное. Когда Томми не стало лучше, специалисты предложили увеличить дозу. Боли не прекращались, но мама смогла добиться дополнительного обследования через восемь недель.
Оказалось, что у Томми редкая форма рака, гепобластома (рак печени) четвертой стадии.
Врачи сказали, что шансы на успешное лечение составляют 50%, поскольку это очень агрессивный вид рака. Сейчас мальчику предстоит несколько месяцев химиотерапии, а затем, возможно, операция или даже трансплантация печени.
Кирсти говорит, что верит в лучшее, и думает о том, как Томми выздоровеет и она повезет его в «Диснейленд», пишет The Sun.
До этого мы рассказывали, что женщина заподозрила рак, увидев себя на фото в свадебном платье.
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