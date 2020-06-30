Кто чаще падает в обморок: мужчины или женщины

Сцен в кинематографе, где женщина падает в обморок, — не счесть. А вот эпизодов, где внезапно теряет сознание мужчина, гораздо меньше. Совсем неудивительно, что в обществе сложился стереотип, согласно которому девушки гораздо чаще мужчин падают в обморок. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Если верить неврологам, среди молодежи девушки действительно более склонны к обморочным состояниям. Но лишь по одной простой причине: женщины в целом гораздо эмоциональнее мужчин, поэтому в молодом возрасте их может шокировать и бормашина, и мертвое животное. Как это происходит? Шоковая реакция на то или иное явление провоцирует синкопальное состояние или обморок.

Однако, как отмечают медики, с возрастом женщины становятся менее впечатлительны, и ситуация выравнивается. Более того, в зрелом возрасте некоторые мужчины могут упасть в обморок во время ночного похода в туалет. Происходит это из-за рефлекторного спазма сосудов, который активируется при перемещении из теплой постели в прохладную уборную.

И наконец, мужчины гораздо чаще падают в обморок, если он спровоцирован активацией блуждающего нерва. Последняя происходит при ударе в солнечное сплетение, а также в случае, если мужчина слишком туго завязывает галстук.

Несколько веков назад женщины тоже пережимали данный нерв тугими корсетами, но мода на корсеты прошла, и теперь представительницы прекрасного пола гораздо реже сталкиваются с подобной проблемой.