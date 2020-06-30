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Что, кроме продуктов, негативно сказывается на холестерине 

Мира Маркина 1 час назад
Что, кроме еды, влияет на «плохой» холестерин
Фото: depositphotos.com
Многие люди склонны думать, что холестерин — это зло. Однако это большое заблуждение. Холестерин оказывает огромную услугу человеческому организму. К примеру, он участвует в производстве тестостерона, эстрогена и кортизола, обеспечивает нормальную работу иммунной системы, крайне необходим для синтеза витамина D и это далеко не все.
Однако избыток холестерина приводит к закупориванию кровеносных сосудов. На фоне этого они получают меньше питания и кислорода, что может привести к самым неблагоприятным последствиям.
Не секрет, что к избытку холестерина приводит злоупотребление определенными продуктами, в числе которых жирное мясо, сало, фастфуд и полуфабрикаты. Однако вредная пища — не единственный фактор, способствующий переизбытку холестерина в крови. О других факторах — в материале "Рамблера".
По словам медиков, рацион с избыточным содержанием насыщенных и трансжиров — самая популярная причина повышения уровня холестерина. Но есть и иные причины.

Средний возраст у женщин

В некоторых случаях проблемы с холестерином могут наступать у женщин после менопаузы.

Заболевания

Ожирение, сахарный диабет второго типа, гипотиреоз, хроническая почечная недостаточность, а также гиперхолестеринемия — врожденное расстройство, при котором "плохой" холестерин удаляется из крови менее активно, чем нужно. Все эти недуги способствуют проблемам с холестерином даже в том случае, если человек питается исключительно здоровой пищей.

Отсутсвие физической активности

Необязательно ежедневно изнурять себя тренировками для того, что поддерживать здоровый уровень холестерина. Однако следует помнить о том, что малоподвижный образ жизни негативным образом сказывается на холестерине.
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