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Доктор Мясников назвал защищающий от рака продукт 

Вечерняя Москва и ещё 9 1 час назад
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Фото: youtube.com/О самом главном
Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал продукт, который может стать помощником в борьбе за свое здоровье, а именно поможет уберечься от онкологических заболеваний. По мнению медика, это брокколи.
Употреблять овощ медик советует сырым, пишет портал «Невские Новости».
— Самый полезный на свете продукт среди овощей — брокколи. Имеет колоссальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые снижают риски онкологии, причем очень серьезно, — сказал доктор Мясников.
Врач отметил, что для того, чтобы получить дневную дозу витаминов человек в среднем должен съедать полкило овощей и фруктов. Врач убежден, что овощи и фрукты принесут больше пользы, чем витамины в виде таблеток — в каждом отделе желудка и кишечника еда будет отдавать определенное количество полезных элементов, в отличие от синтетических витаминок.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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