Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ

Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал продукт, который может стать помощником в борьбе за свое здоровье, а именно поможет уберечься от онкологических заболеваний. По мнению медика, это брокколи.

Употреблять овощ медик советует сырым, пишет портал «Невские Новости».

— Самый полезный на свете продукт среди овощей — брокколи. Имеет колоссальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые снижают риски онкологии, причем очень серьезно, — сказал доктор Мясников.

Врач отметил, что для того, чтобы получить дневную дозу витаминов человек в среднем должен съедать полкило овощей и фруктов. Врач убежден, что овощи и фрукты принесут больше пользы, чем витамины в виде таблеток — в каждом отделе желудка и кишечника еда будет отдавать определенное количество полезных элементов, в отличие от синтетических витаминок.