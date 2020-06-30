Болезнь Альцгеймера невозможно будет победить 

Учёные Эрик Эбнер и его коллеги из Университета Кентукки выяснили, что болезнь Альцгеймера ещё сложнее, чем казалась.

Один из подвидов этой болезни — деменция — это накопление в клетках мозга амилоидных бляшек. Они приставляют из себя плотные сгустки из небольших белков-амилоидов. Эти бляшки препятствуют нормальной деятельности клеток.

При этом, если раньше, казалось, что болезнь Альцгеймера — это накопление амилоида TDP-43, то теперь, согласно новой работе, у больных деменцией выявлены не только эти белки, но и альфа-синуклеин. Этот белок, как правило, выявляется у людей с другой болезнью — болезнью Паркинсона, пишет «Naked science».

Это означает, что теперь лекарство от этой болезни придётся искать по-новому, а решение будет совсем не из простых.