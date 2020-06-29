Вы наверняка замечали, что некоторых людей комары будто обходят стороной, а других просто истязают своими укусами. «Рамблер» расскажет, как эти насекомые выбирают себе «жертву».

Давайте для начала разберемся, как жалят комары. Вы знали, что в хоботке комара целых шесть игл? Двумя из них они разрезают кожу, через другую иглу комар вводит антикоагулянт, который не позволяет крови свернуться. Через иглу-насос происходит перекачка крови, а оставшиеся две иглы служат распорками, которые не дают ране закрыться.

Тепло

Комары издалека чувствуют разницы в температурах тела нескольких людей. И если вы разгорячены после бани или физических нагрузок, то будьте уверены, что комары слетятся именно на вас.

Углекислый газ

Всем известно, что мы выдыхаем углекислый газ. Комары предпочитают тех людей, у кого количество газа при выдохе будет больше.

Алкоголь

Возле компании, которая распивает спиртные напитки, особенно пиво, обязательно будет виться не только стая комаров, но и мошек. До сих пор неизвестно, как они различают запахи алкоголя, но факт остается фактом.

Движение

Многие люди размахивают руками, чтобы отогнать комаров. Однако такими движениями вы только больше привлечете их внимание к себе.

Пот и другие запахи

Все насекомые неравнодушны к запахам, исходящим от тела. В том числе это относится к запаху пота. Чем выше в нем содержание молочной кислоты, тем скорее вас окружит стая комаров.

Группа крови

Доказано, что люди с I группой крови привлекают комаров больше, так как у нее есть особый запах, который так и манит насекомых.

Больше всего подвержены риску беременные женщины. Дело в том, что у них температура немного повышена, а также на поздних сроках женщины в положении при дыхании выделяют большее количество углекислого газа.

Стоит помнить, что защититься от комаров могут помочь только специальные средства.