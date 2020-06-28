Названы главные угрозы от жары для здоровья 

Жаркая погода может быть опасна для людей, страдающих болезнями сердца и сосудов. Об этом РБК рассказал врач-ангионевролог Евгений Широков

Медик отметил, что в жару организм теряет жидкость. Для больных гипертонией, атеросклерозом или сердечной недостаточностью это создает дополнительную нагрузку на сердце. Появляются отеки, одышка, повышается давление.

"Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови. У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов", — подчеркнул врач.

К гиперкоагуляции также приводят ожоги от солнца. У людей с холестериновыми отложениями в сосудах может повыситься риск развития тромбов. В таких случаях лучше пользоваться солнцезащитными кремами.

Кардиолог Ярослав Ашимхин предупредил, что в жару не следует отказываться от приема назначенных лекарств, даже если давление снизилось без препаратов.