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Названы главные угрозы от жары для здоровья 

РИА Новости и ещё 5 5 часов назад
Названы главные угрозы от жары для здоровья
Фото: РИА Новости
Жаркая погода может быть опасна для людей, страдающих болезнями сердца и сосудов. Об этом РБК рассказал врач-ангионевролог Евгений Широков.
Медик отметил, что в жару организм теряет жидкость. Для больных гипертонией, атеросклерозом или сердечной недостаточностью это создает дополнительную нагрузку на сердце. Появляются отеки, одышка, повышается давление.
"Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови. У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов", — подчеркнул врач.
К гиперкоагуляции также приводят ожоги от солнца. У людей с холестериновыми отложениями в сосудах может повыситься риск развития тромбов. В таких случаях лучше пользоваться солнцезащитными кремами.
Кардиолог Ярослав Ашимхин предупредил, что в жару не следует отказываться от приема назначенных лекарств, даже если давление снизилось без препаратов.
"Частый сценарий: человек с гипертонией видит, что давление упало, и самостоятельно отменяет себе лекарственные препараты или уменьшает дозу. Несколько дней все хорошо, а потом его увозят на скорой с гипертоническим кризом. Потому что многие лекарства от гипертонии имеют накопительный эффект, потом болезнь возвращается и забирает свое", — пояснил медик.
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Болезни и лекарства , Евгений Широков , РБК
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