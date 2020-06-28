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Психотерапевт сообщила об ожидающемся всплеске депрессии у россиян 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Врач рассказала о всплеске депрессии у россиян
Фото: Вечерняя Москва
Исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова сказала, что психотерапевты ожидают у граждан всплеск депрессивных и тревожных расстройств на фоне выхода из режима самоизоляции.
— Мы сейчас даже ожидаем усиления депрессивных и тревожных расстройств. Выход из карантина всегда может приводить к таким последствиям, — сообщила врач.
Она отметила, что также у россиян будет обострение психических пограничных расстройств и тревожность. При этом Виноградова подчеркнула, что антидепрессанты подбирать себе самостоятельно нельзя — это может сделать только врач-психиатр.
Специалист добавила, что обращения к психотерапевтам начнут снижаться, когда люди адаптируются к ситуации.
По ее словам, даже при возможной второй или третьей волне COVID-19, россияне привыкнут соблюдать ограничения и не будут так остро реагировать на это, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Также психотерапевт рассказала, как снизить тревожность. Для этого необходимо соблюдать режим, больше гулять, меньше смотреть телевизор и общаться с близкими людьми.
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Болезни и лекарства , Радиостанция "Говорит Москва"
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