Мясников рассказал об опасности аптечных лекарств

Главврач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал об опасности некоторых лекарств. По его словам, некоторые препараты могут очень сильно навредить здоровью.

По словам специалиста, сердечные препараты растительного происхождения способны спровоцировать развитие аритмии. Также не менее опасны и препараты для лечения гипертонии. Что касается сосудосуживающих капель, то, по словам Мясникова, они могут вызвать сильное привыкание, что сказывается на сердечных ритмах и приводит к тахикардии.

Также в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия-1» он обратил внимание на вред препаратов от изжоги, которые при регулярном употреблении мешают усвоению магния. А дефицит этого вещества ведет к серьезным проблемам с сердцем. Развитие аритмии, по словам специалиста, могут спровоцировать антибиотики «Эритромицин», «Азитромицин» и «Кларитромицин». Поэтому Мясников рекомендовал тщательно изучать инструкцию перед применением и советоваться с врачами.

Ранее «Профиль» назвал лекарство, которое опасно принимать при похмелье вместе с кофе. Желудок людей, которые выпивают, часто бывает раздражен алкоголем, и если добавить еще аспирин и кофе, то это может вызвать боли или даже привести к обострению хронического гастрита.