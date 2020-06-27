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Найден точный метод предсказания распространенных болезней 

Lenta.ru и ещё 4 6 часов назад
Разработан метод предсказания вероятности болезней
Фото: Hitoshi Yamada / Globallookpress.com
Японские ученые научились предсказывать ряд распространенных болезней за три года до их развития. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Киодо».
Специалисты университетов Хиросаки и Киото разработали метод точного определения вероятности развития около 20 заболеваний, в частности, диабета, деменции, артериосклероза, гипертонии, хронической почечной недостаточности, остеопороза, ожирения, ишемической болезни сердца и ряда других.
С помощью искусственного интеллекта они создали систему анализа медицинских показателей человека по 20 категориям, которая также учитывает данные о физическом состоянии человека, его генетической предрасположенности, образе жизни и вредных привычках. Разработка велась на основе данных примерно 20 тысяч человек.
«Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет»,
— заявил профессор Ясуси Окуно из университета Киото.
По мнению ученых, их метод позволит предотвратить развитие заболеваний, заранее предприняв определенные шаги и изменив образ их жизни.
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