Лекарства, которые всегда должны быть под рукой 

При сборе аптечки люди часто впадают в ступор и не знают, что нужно для нее покупать. У некоторых она формируется годами, но другие держат ее пустой до того момента, пока не понадобятся лекарства. "Рамблер" рассказывает, как собрать "базовую" домашнюю аптечку.

Для обработки ран

Раны и ссадины могут появиться не только у детей, играющих на улице. В быту часто происходят порезы или другие травмы. Для этого нужно иметь в аптечке то, чем на первое время можно обработать повреждение кожи. Прежде всего, для этого нужен антисептик. Для этого подойдет йод, зеленка, холргексидин или перекись водорода. Также запаситесь бинтами или пластырями, чтобы можно было перевязать рану.

Для хронических заболеваний

Если в вашей семье есть кто-то, кто страдает хроническими заболеваниями и принимает препараты на регулярной основе, запаситесь и ими. Гипертоники, диабетики, астматики — малая часть людей, у которых есть хронические заболевания.

Абсорбенты

Отравиться можно не только в ресторанах и кафе, но и дома. Кроме того, иногда случается и так, что люди съедают испорченный продукт, из-за которого случается отравление. Но этот случай в домашней аптечке должны быть заготовлены абсорбенты, которые помогут вывести лишние токсины из организма. Кроме того, для этого же случая можно запастись препаратами, которые помогают переваривать пищу.

Антигистаминные лекарства

Эти препараты принимают не только в случае аллергии. Также, их можно использовать для снятия отеков или в случае простуды. Например, если у человека отекают слизистые носа. Можно подобрать современные средства, которые не вызывают сонливости и других побочных эффектов.

Обезболивающие

Эти средства подойдут на любой случай и всегда пригодятся. Против головной, зубной или менструальной боли. Некоторые обезболивающие принимают для того, чтобы сбить температуру, так как они помогают при воспалениях. Однако, перед применением нужно проконсультироваться с врачом.