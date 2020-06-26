Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи рассказали о первом «глазном» признаке диабета 2 типа 

Суть событий 6 часов назад
Врачи рассказали о «глазном» признаке диабета 2 типа
Фото: Суть событий
Известно, что одним из самых серьезных осложнений диабета 2 типа является слепота. Постоянный высокий уровень сахара в крови вызывает повреждение всех кровеносных сосудов в организме, в том числе и в глазах, из-за чего нарушается кровообращение.
Поскольку в крови содержатся борющиеся с инфекцией лейкоциты, при сбоях в работе кроветворной системы они не способны выполнять свои функции на 100%. Именно поэтому люди с диабетом более подвержены бактериальным инфекциям, в том числе, и глазным. Одной из них является ячмень.
«Ячмень — это маленький болезненный комок на веке или внутри него. Он вызывается бактериями, инфицирующими фолликулы ресниц или железы век»,
— пояснили врачи. В результате кожа вокруг глаза опухает, воспаляется и гноится.
Как правило, язва излечивается в течение двух недель. Терапия включает в себя прикладывание теплого водного компресса к глазам на 10 минут несколько раз в день. Если заболевание не проходит в течение нескольких недель и влияет на зрение, врачи рекомендуют обратиться в больницу.
Медики предупреждают, что пациенты с диабетом могут сталкиваться с ячменем или другими глазными инфекциями до нескольких раз в год. К ним также относятся фурункулы и карбункулы, которые представляют собой красные, болезненные комки на коже. И если большинство фурункулов разрываются и заживают сами по себе, то карбункул требует медицинской помощи, поскольку может взывать лихорадку и слабость.
Видео дня. Как избавиться от запаха ног
Суть событий: последние новости
Названа диета, помогающая лечить рак Названа диета, помогающая лечить рак Пока Европа переживает насчет возможных рецидивов, в России короновируса становится все меньше Пока Европа переживает насчет возможных рецидивов, в России короновируса становится все меньше Италия остановила все производство в стране Италия остановила все производство в стране
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Найден способ убить коронавирус за 25 секунд
Найден способ убить коронавирус за 25 секунд
Назван первый признак сахарного диабета
Назван первый признак сахарного диабета
Врач рассказал о неожиданном эффекте ношения масок
Врач рассказал о неожиданном эффекте ношения масок
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Что делать, если вас укусила оса или пчела
04:41
Что делать, если вас укусила оса или пчела
ЗОЖ
Как избавиться от дурного запаха ног
02:58
Как избавиться от дурного запаха ног
ЗОЖ Народная медицина
Как быстро справиться с мозолями
04:38
Как быстро справиться с мозолями
Народная медицина ЗОЖ
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Насколько опасен хруст в суставах
06:14
Насколько опасен хруст в суставах
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
00:25
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение