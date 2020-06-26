Врачи рассказали о «глазном» признаке диабета 2 типа

Известно, что одним из самых серьезных осложнений диабета 2 типа является слепота. Постоянный высокий уровень сахара в крови вызывает повреждение всех кровеносных сосудов в организме, в том числе и в глазах, из-за чего нарушается кровообращение.

Поскольку в крови содержатся борющиеся с инфекцией лейкоциты, при сбоях в работе кроветворной системы они не способны выполнять свои функции на 100%. Именно поэтому люди с диабетом более подвержены бактериальным инфекциям, в том числе, и глазным. Одной из них является ячмень.

«Ячмень — это маленький болезненный комок на веке или внутри него. Он вызывается бактериями, инфицирующими фолликулы ресниц или железы век»,

— пояснили врачи. В результате кожа вокруг глаза опухает, воспаляется и гноится.

Как правило, язва излечивается в течение двух недель. Терапия включает в себя прикладывание теплого водного компресса к глазам на 10 минут несколько раз в день. Если заболевание не проходит в течение нескольких недель и влияет на зрение, врачи рекомендуют обратиться в больницу.

Медики предупреждают, что пациенты с диабетом могут сталкиваться с ячменем или другими глазными инфекциями до нескольких раз в год. К ним также относятся фурункулы и карбункулы, которые представляют собой красные, болезненные комки на коже. И если большинство фурункулов разрываются и заживают сами по себе, то карбункул требует медицинской помощи, поскольку может взывать лихорадку и слабость.