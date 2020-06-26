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Как безопасно спать под вентилятором в жару 

Мира Маркина 3 часа назад
Как безопасно спать под вентилятором в жару
Фото: depositphotos.com
Люди спасаются от жары кто во что горазд: одни принимают ледяной душ, другие выпивают охлаждающие напитки, а третьи спят под вентилятором, не в силах заснуть в душной комнате. Вот только, если не соблюдать ряд правил, такой сон может в одночасье обернуться серьезными неприятностями.
Как правильно спать под вентилятором в жару? Разбирался "Рамблер".
Во-первых, не стоит ставить вентилятор впритык к кровати, — лучше всего разместить его в противоположном конце комнаты. В противном случае, на утро у вас могут проявиться неприятные симптомы простуды — першение в горле, сухость во рту и боль в мышцах. А все из-за того, что вентилятор провоцирует сквозняк.
Во-вторых, прежде, чем включить вентилятор во всю мощь, убедитесь, что в вашей спальне чисто. Иначе данное устройство лишь разнесет пыль по всей комнате, а вам придется дышать ею на протяжении всей ночи.
И наконец, как бы вам ни было жарко, не стоит спать под вентилятором, если вы уже заболели. Мало того, что ветер спровоцирует размножение бактерий в носоглотке, он еще и поспособствует тому, чтобы эти бактерии оказались в носоглотке человека, который спит рядом с вами. Так что скорее всего на утро больных в доме прибавится.
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