Названы лекарства, которые могут вызвать аритмию

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сердечный ритм — чувствительный механизм, который легко нарушить стимуляторами нервной системы. Он назвал лекарства, способные вызвать аритмию.

— Сердечные гликозиды, препараты для лечения гипертонии, мочегонные препараты, антибиотики, сосудосуживающие препараты. У нас всегда возникает вопрос, когда мы лечим, возникают проблемы с аритмией, нужно понять, а не следствие ли это лекарств,

— объяснил врач.

По его словам, лекарства от аритмии тоже могут вызвать эту проблему. Мясников напомнил, что самые простые капли для носа могут вызвать привыкание и проблемы с самочувствием:

— Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом,

— заявил эксперт. Видео опубликовано на YouTube 26 июня

Кроме того, фактором риска развития аритмии является избыток гормонов щитовидной железы и нарушение электролитного баланса в организме.