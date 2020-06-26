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Врач назвал лекарства, которые могут вызвать аритмию 

Вечерняя Москва и ещё 6 3 часа назад
Названы лекарства, которые могут вызвать аритмию
Фото: Depositphotos
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сердечный ритм — чувствительный механизм, который легко нарушить стимуляторами нервной системы. Он назвал лекарства, способные вызвать аритмию.
— Сердечные гликозиды, препараты для лечения гипертонии, мочегонные препараты, антибиотики, сосудосуживающие препараты. У нас всегда возникает вопрос, когда мы лечим, возникают проблемы с аритмией, нужно понять, а не следствие ли это лекарств,
— объяснил врач.
По его словам, лекарства от аритмии тоже могут вызвать эту проблему. Мясников напомнил, что самые простые капли для носа могут вызвать привыкание и проблемы с самочувствием:
— Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом,
— заявил эксперт. Видео опубликовано на YouTube 26 июня
Кроме того, фактором риска развития аритмии является избыток гормонов щитовидной железы и нарушение электролитного баланса в организме.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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