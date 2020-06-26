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Серьезные болезни, о которых говорит частая зевота 

Мира Маркина 2 часа назад
В среднем ежедневно человек совершает от 7 до 23 зевков. Но если это число внезапно увеличилось в несколько раз, — это повод для беспокойства. О каких серьезных недугах может сигнализировать частая зевота? Расскажет "Рамблер".

Ожирение

У пациентов, страдающих ожирением, частая зевота может возникать по нескольким причинам. Во-первых, неправильное питание и проблемы в работе щитовидной железы меняют гормональный фон и могут спровоцировать сонливость и повышенную утомляемость. Во-вторых, ожирение нередко приводит к синдрому гиповентиляции легких, из-за которого в организме снижается объем кислорода. В данном случае зевота помогает отрегулировать поток поступающего воздуха.

Инсульт

Многие знают о том, что частая зевота возникает у людей после пережитого инсульта. Однако порой зевота может, напротив, сигнализировать о приближающемся инсульте. Особенно, если помимо прочего у пациента наблюдаются и другие симптомы: невнятная речь, осунувшееся лицо, улыбка одной стороной рта, слабость и невозможность поднять руку.

Болезни сердца

Если у вас появились проблемы с сердцем, спровоцировать зевоту может стимуляция блуждающего нерва. Он соединяет головной мозг с сердцем и органами ЖКТ. Зевота же возникает из-за понижения кровяного давления и замедления сердечного ритма. Как правило, нарушения в работе сердца также сопровождаются следующими симптомами: неглубокое дыхание, боль в груди, тошнота, головокружение, боль в верхней части тела.
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Болезни и лекарства , Видео
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