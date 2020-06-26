Как распознать дерматомикоз и чем его лечить 

Дерматомикоз — это грибковая инфекция, которая поражает кожные покровы. По некоторым данным, это кожное заболевание распространено настолько, что как минимум 7 из 10 человек сталкиваются с ним в разные периоды своей жизни. Как вовремя выявить его и чем лечить? Расскажет "Рамблер".

Прежде всего, чтобы распознать дерматомикоз, нужно обратить внимание на цвет кожи на пораженном участке. Как правило, он становится либо красным, либо почти белым. Кроме того, пациента начинает мучить зуд, на коже появляются мелкие высыпания или волдыри, наполненные жидкостью.

Помимо этого, грибок может шелушиться, отекать и даже приводить к частичному выпадению волос в области, где он распространился.

Несмотря на то, что дерматомикоз подразделяется на несколько разновидностей, есть ряд правил, которых следует придерживаться при его лечении.

Прежде всего необходимо обратиться к дерматологу, для того, чтобы он подтвердил диагноз и назначил эффективное лечение. Если же у вас нет возможности посетить врача в ближайшее время, можно приобрести противогрибковый препарат в аптеке: спрей, мазь, крем, лосьон или шампунь.

Не забывайте также о том, что в период борьбы с грибком, нужно уделять особое внимание гигиене. Это значит, что необходимо тщательно вытираться после каждого купания, использовать дезодоранты и менять одежду, как только вы вспотели. Кроме того, пока вы не избавились от грибка, лучше всего менять постельное белье и полотенца каждый день.