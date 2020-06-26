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Как снизить риск образования желчных камней 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как снизить риск образования желчных камней
Фото: depositphotos.com
Врач из Диагностического центра №5 Денис Прокофьев рассказал о причинах образования желчных камней, симптомах и профилактике болезни. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением медика.
По словам Дениса Прокофьева, термин "холелитиаз" применяют при наличии желчных камней или вызванных ими заболеваниях.
"У большинства людей с такими камнями (около 80%) никогда не наблюдается симптомов. Однако, когда камень блокирует желчный проток, может возникнуть спастическая боль в правой верхней части живота, известная как желчная колика (приступы желчного пузыря)", — написал врач.
К группе риска относятся люди с ожирением, диабетом, заболеваниями печени, желчными камнями в семейном анамнезе, беременные и принимающие противозачаточные таблетки.
Желчные камни могут привести к осложнениям. Например, воспалению желчного пузыря — холециститу, воспалению поджелудочной железы — панкреатиту, желтухе и инфекции желчного протока — холангиту.
"Симптомы этих осложнений могут включать боль продолжительностью более пяти часов, лихорадку, желтоватую кожу, рвоту, темную мочу и светлый стул", — отметил Денис Прокофьев.
Он рассказал, что при отсутствии симптомов, как правило, лечение не требуется. Иногда назначают лекарственные препараты — урсодезоксихолевую кислоту. При наличии колик пациентам рекомендуют операцию по удалению желчного пузыря.
Кроме того, врач дал советы по профилактике заболевания.
"Риск образования камней в желчном пузыре можно снизить за счет поддержания стабильного веса, достаточной физической нагрузки и здорового питания".
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