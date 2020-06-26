Как снизить риск образования желчных камней 

Все новости на карте

Врач из Диагностического центра №5 Денис Прокофьев рассказал о причинах образования желчных камней, симптомах и профилактике болезни. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением медика.

По словам Дениса Прокофьева, термин "холелитиаз" применяют при наличии желчных камней или вызванных ими заболеваниях.

"У большинства людей с такими камнями (около 80%) никогда не наблюдается симптомов. Однако, когда камень блокирует желчный проток, может возникнуть спастическая боль в правой верхней части живота, известная как желчная колика (приступы желчного пузыря)", — написал врач.

К группе риска относятся люди с ожирением, диабетом, заболеваниями печени, желчными камнями в семейном анамнезе, беременные и принимающие противозачаточные таблетки.

Желчные камни могут привести к осложнениям. Например, воспалению желчного пузыря — холециститу, воспалению поджелудочной железы — панкреатиту, желтухе и инфекции желчного протока — холангиту.

"Симптомы этих осложнений могут включать боль продолжительностью более пяти часов, лихорадку, желтоватую кожу, рвоту, темную мочу и светлый стул", — отметил Денис Прокофьев.

Он рассказал, что при отсутствии симптомов, как правило, лечение не требуется. Иногда назначают лекарственные препараты — урсодезоксихолевую кислоту. При наличии колик пациентам рекомендуют операцию по удалению желчного пузыря.

Кроме того, врач дал советы по профилактике заболевания.