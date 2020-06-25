Назван способ уберечься от рака кожи

Россиян предупредили о повышении уровня солнечного излучения и объяснили, как обезопасить себя от его негативных эффектов. Об этом рассказала доктор медицинских наук Юлия Галлямова в эфире радио "Говорит Москва".

По ее словам, излучение от солнца — это высокая радиация, от которой необходимо защищать кожу. Специалист пояснила, что солнечные лучи проникают под ткани и повреждают клетки, что может привести к развитию онкозаболеваний.

"Свободно-радикальное окисление повреждает ядро клетки, и она начинает делиться неправильно, получаются атипичные клетки — то, что мы называем раковыми" — уточнила доктор.

Для того, чтобы уберечься от рака кожи следует наносить на кожу SPF-крем, а также воздержаться от нахождения под солнцем с 11 до 16 часов, поскольку именно в такое время уровень радиации достигает пика.

Кроме того, дерматолог советует каждый день следить за уровнем УФ-индекса, данные о котором находятся в открытом доступе.