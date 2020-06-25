Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам объяснили способ уберечься от рака кожи 

Мария Сергеева 2 часа назад
Назван способ уберечься от рака кожи
Фото: depositphotos.com
Россиян предупредили о повышении уровня солнечного излучения и объяснили, как обезопасить себя от его негативных эффектов. Об этом рассказала доктор медицинских наук Юлия Галлямова в эфире радио "Говорит Москва".
По ее словам, излучение от солнца — это высокая радиация, от которой необходимо защищать кожу. Специалист пояснила, что солнечные лучи проникают под ткани и повреждают клетки, что может привести к развитию онкозаболеваний.
"Свободно-радикальное окисление повреждает ядро клетки, и она начинает делиться неправильно, получаются атипичные клетки — то, что мы называем раковыми" — уточнила доктор.
Для того, чтобы уберечься от рака кожи следует наносить на кожу SPF-крем, а также воздержаться от нахождения под солнцем с 11 до 16 часов, поскольку именно в такое время уровень радиации достигает пика.
Кроме того, дерматолог советует каждый день следить за уровнем УФ-индекса, данные о котором находятся в открытом доступе.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Комаровский дал дельный совет, как спастись от жары.
Видео дня. Как быстро справиться с мозолями
Комментарии
Болезни и лекарства , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеян миф о медицинских масках
Развеян миф о медицинских масках
Названа ранее неизвестная причина недосыпания
Названа ранее неизвестная причина недосыпания
Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса
Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса
Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса
Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как избавиться от дурного запаха ног
02:58
Как избавиться от дурного запаха ног
ЗОЖ Народная медицина
Как быстро справиться с мозолями
04:38
Как быстро справиться с мозолями
Народная медицина ЗОЖ
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Насколько опасен хруст в суставах
06:14
Насколько опасен хруст в суставах
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
00:25
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
02:35
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение