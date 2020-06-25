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Назван способ уберечься от рака кожи 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Назван способ уберечься от рака кожи
Фото: Globallookpress.com
Россиян предупредили о повышении уровня солнечного излучения и объяснили его опасность. На эту тему доктор медицинских наук Юлия Галлямова высказалась в эфире радио «Говорит Москва».
По ее словам, излучение от солнца — это высокая радиация, от которой обязательно следует защищать кожу. Она пояснила, что солнечные лучи проникают под ткани и повреждают клетки, что может привести к развитию онкологических заболеваний. «Свободно-радикальное окисление повреждает ядро клетки, и она начинает делиться неправильно, получаются атипичные клетки — то, что мы называем раковыми», — добавила доктор.
Отмечается, что для того, чтобы уберечься от рака кожи, следует наносить на кожу SPF-крем, а также не загорать с 11 до 16 часов, поскольку в этот промежуток времени уровень радиации достигает максимума.
Кроме того, дерматолог советует каждый день следить за уровнем УФ-индекса, поскольку данные о нем публикуются в открытом доступе.
24 июня россиянам раскрыли правила безопасного и красивого загара. Оказалось, что существуют три основных нахождения на солнце: соблюдение безопасного временного промежутка, использование защитных средств, а также ограничение времени пребывания на солнце.
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Болезни и лекарства , Радиостанция "Говорит Москва"
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