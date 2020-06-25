Ученый назвал главные причины повреждения сосудов 

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Доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков назвал признаки нарушения сосудистого тонуса и стенки сосуда. По его словам, если у человека мерзнут конечности, есть жалобы на головокружения или он падает в обмороки, это говорит о проблемах с сосудами.

— Метеозависимость тоже очень серьезный компонент нарушения сосудистой регуляции. Плохая переносимость жары, отеки ног, гематомы на коже и носовые кровотечения. Это тоже показатели слабой сосудистой стенки. Причины проблем с сосудами могут быть разные — это и гормональный сбой, и неврозы, и инфекционные заболевания, — отметил эксперт в программе «О самом главном».

Видео было опубликовано на YouTube в четверг, 25 июня.

Беленков подчеркнул, что стенки сосудов чаще всего повреждаются из-за атеросклероза, гипертонии, воспалительных процессов сосудов и курения. Это главные причины повреждения сосудов.

Укрепить стенки сосудов поможет витамин С: цитрусовые, петрушка, капуста и шиповник.