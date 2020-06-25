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Ученый назвал главные причины повреждения сосудов 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Ученый назвал главные причины повреждения сосудов
Фото: Вечерняя Москва
Доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков назвал признаки нарушения сосудистого тонуса и стенки сосуда. По его словам, если у человека мерзнут конечности, есть жалобы на головокружения или он падает в обмороки, это говорит о проблемах с сосудами.
— Метеозависимость тоже очень серьезный компонент нарушения сосудистой регуляции. Плохая переносимость жары, отеки ног, гематомы на коже и носовые кровотечения. Это тоже показатели слабой сосудистой стенки. Причины проблем с сосудами могут быть разные — это и гормональный сбой, и неврозы, и инфекционные заболевания, — отметил эксперт в программе «О самом главном».
Видео было опубликовано на YouTube в четверг, 25 июня.
Беленков подчеркнул, что стенки сосудов чаще всего повреждаются из-за атеросклероза, гипертонии, воспалительных процессов сосудов и курения. Это главные причины повреждения сосудов.
Укрепить стенки сосудов поможет витамин С: цитрусовые, петрушка, капуста и шиповник.
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Болезни и лекарства , Юрий Беленков , РАН
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