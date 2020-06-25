Алкоголь превратили в лекарство 

Исследовательской группе Университета Огайо под руководством профессора химии Дэвида Нагиба удалось обнаружить метод производства из этилового спирта неестественных аминокислот, использующихся в создании лекарств для нивелирования влияния терапии на естественный метаболизм.
"Мы можем использовать эти аминокислоты для создания новых сложных молекул, которые будут нацелены на различные заболевания" — объяснил открытие ученый.
Производство в лабораторных условиях искусственных аминокислот с правильной трехмерной геометрией требует больших затрат времени и финансов, однако с использованием алкоголя эта проблема быстро решается.
Американские ученые смогли разорвать связи между атомами углерода и водорода в молекуле спирта и ввести туда атом азота, то есть провести "селективную С-Н функционализацию".
По словам авторов исследования, главное выбрать правильную связь, не нарушая остальные, затем собрать молекулы, связанные только с болезнью. Профессор Нагиб проводит аналогию заболевания с замком, а молекулярные лекарства — с ключом. То есть подобранное лечение будет действовать точечно.
"В этаноле есть одинаковые углеродно-водородные связи, различающиеся тем не менее по своему пространственному расположению на молекуле. Теперь мы можем взять одну из них для создания аминокислот с различной трехмерной формой, что позволит сконструировать новые химические структуры для создания лекарств, действующих с максимальной точностью" — резюмирует ученый.
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