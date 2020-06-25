Алкоголь превратили в лекарство 

Исследовательской группе Университета Огайо под руководством профессора химии Дэвида Нагиба удалось обнаружить метод производства из этилового спирта неестественных аминокислот, использующихся в создании лекарств для нивелирования влияния терапии на естественный метаболизм.

"Мы можем использовать эти аминокислоты для создания новых сложных молекул, которые будут нацелены на различные заболевания" — объяснил открытие ученый.

Производство в лабораторных условиях искусственных аминокислот с правильной трехмерной геометрией требует больших затрат времени и финансов, однако с использованием алкоголя эта проблема быстро решается.

Американские ученые смогли разорвать связи между атомами углерода и водорода в молекуле спирта и ввести туда атом азота, то есть провести "селективную С-Н функционализацию".

По словам авторов исследования, главное выбрать правильную связь, не нарушая остальные, затем собрать молекулы, связанные только с болезнью. Профессор Нагиб проводит аналогию заболевания с замком, а молекулярные лекарства — с ключом. То есть подобранное лечение будет действовать точечно.