Что будет, если не менять нижнее белье каждый день 

О важности и необходимости гигиены большинству из нас твердили с самого детства. Но несмотря на это, порой даже во взрослом возрасте мы пренебрегаем стандартными нормами гигиены.

К примеру, многие считают, что менять нижнее белье каждый день, — необязательно. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Если верить различным исследованиям, порядка 30% мужчин ходят в одном и том же нижнем белье на протяжении нескольких дней. Вот только следовать их примеру не стоит.

Влага — крайне приятная среда для размножения бактерий. Еще лучшей средой для них являются пот и выделения. Бактерии могут спровоцировать инфекцию половых и мочевыводящих путей или дерматит.

Помимо этого, не стоит забывать и о том, что кожа является рассадником множества микроорганизмов, в числе которых бактерии, грибы, а порой и клещи. Подавляющая их часть не вредит человеку, но существуют также условно-патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать воспаление при попадании на слизистую или поврежденную кожу. Проблемы могут возникнуть и в случае, если у человека плохой иммунитет.

Поскольку несвежее белье провоцирует возникновение новых бактерий, оно вполне может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вот почему пренебрегать гигиеной лишний раз не стоит.