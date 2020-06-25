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Что будет, если не менять нижнее белье каждый день 

Мира Маркина 2 часа назад
Что будет, если не менять нижнее белье каждый день
Фото: depositphotos.com
О важности и необходимости гигиены большинству из нас твердили с самого детства. Но несмотря на это, порой даже во взрослом возрасте мы пренебрегаем стандартными нормами гигиены.
К примеру, многие считают, что менять нижнее белье каждый день, — необязательно. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".
Если верить различным исследованиям, порядка 30% мужчин ходят в одном и том же нижнем белье на протяжении нескольких дней. Вот только следовать их примеру не стоит.
Влага — крайне приятная среда для размножения бактерий. Еще лучшей средой для них являются пот и выделения. Бактерии могут спровоцировать инфекцию половых и мочевыводящих путей или дерматит.
Помимо этого, не стоит забывать и о том, что кожа является рассадником множества микроорганизмов, в числе которых бактерии, грибы, а порой и клещи. Подавляющая их часть не вредит человеку, но существуют также условно-патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать воспаление при попадании на слизистую или поврежденную кожу. Проблемы могут возникнуть и в случае, если у человека плохой иммунитет.
Поскольку несвежее белье провоцирует возникновение новых бактерий, оно вполне может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вот почему пренебрегать гигиеной лишний раз не стоит.
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