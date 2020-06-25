О каких болезнях сигнализирует жажда 

Когда организму не хватает жидкости, он сообщает об этом посредством жажды. Как правило, если жажда возникает после интенсивной тренировки, на фоне похмелья или простудного заболевания, — это абсолютно нормально.

Но если объективных причин для жажды нет, и утолить ее не удается, — это повод обратиться к врачу. О каких заболеваниях может сигнализировать сухость во рту? Расскажет "Рамблер".

Гестоз

Или поздний токсикоз. Так называется серьезное осложнение беременности, которое возникает на поздних сроках. Гестоз может иметь смертельную опасность как для матери, так и для ребенка, которого она вынашивает.

Некоторые виды анемий

Анемия, спровоцированная потерей крови, или наследственная серповидноклеточная может сигнализировать о себе посредством жажды. Однако зачастую сухость во рту возникает при тяжелой форме малокровия, поэтому данный недуг должен сопровождаться и другими симптомами: слабостью, учащенным пульсом, бледностью кожи и излишним потоотделением.

Сахарный диабет

Постоянное чувство жажды и участившиеся позывы к мочеиспусканию — самые ранние и самые явные симптомы сахарного диабета. Обнаружив их у себя, не медлите с обращением к специалисту.