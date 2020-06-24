Перечислены «красные флаги» рака кишечника

Врач-колопроктолог Юлия Дмитриева назвала симптомы, которые могут указывать на развитие кишечника. Пройти обследование стоит даже при наличии одного из тревожных признаков.

Врач рассказала, что почти каждый пятый пациент, у которого рак кишечника был выявлен во время оказания неотложной помощи, испытывал как минимум один симптом — «красный флаг» в течение года постановки диагноза. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в Великобритании исследования.

Эксперт также отметила, что ни один из симптомов колоректального рака не является характерным строго для него. Таким же образом могут проявляться не угрожающие жизни болезни. Однако есть жалобы, с которыми не стоит затягивать.

Прежде всего, это кровь в стуле. Любое выделение крови из прямой кишки — повод для обращения к врачу. Насторожить должна кровь в виде сгустков темно-бордового цвета поверх стула или внутри его. Пациентам от 45 лет и старше, у которых есть подобные жалобы, нужно обязательно пройти колоноскопию.

Следует также обратить внимание на изменения характера стула, в частности его формы (узкий, лентовидный), и ложные позывы к дефекации. Насторожить должны внезапно возникшие запоры, но еще больше — появившаяся на их фоне диарея.

Что касается боли в животе, то большую их часть можно отнести к функциональным заболеваниям кишечника или прочим неопасным состояниям. А вот на длительные боли у пациентов от 45 лет и старше в сочетании с другими «красными флагами» следует обратить пристальное внимание.

Опасным симптомом может быть необъяснимая потеря веса — 5 кг и более в течение нескольких месяцев, полугода.

Насторожить также должна впервые выявленная анемия, отмечает доктор Дмитриева.

«Образования правой половины толстой кишки очень коварны, могут длительно развиваться бессимптомно, проявляя себя лишь снижением гемоглобина. Именно поэтому одним из пунктов в плане обследования при неясной анемии будет колоноскопия»,

— поясняет колопроктолог.

Еще один тревожный признак — пальпируемые образовании в животе. С этой проблемой нужно обязательно обратиться к врачу.