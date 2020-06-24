Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проктолог перечислила «красные флаги» рака кишечника 

Medical Note 4 часа назад
Перечислены «красные флаги» рака кишечника
Фото: Medical Note
Врач-колопроктолог Юлия Дмитриева назвала симптомы, которые могут указывать на развитие кишечника. Пройти обследование стоит даже при наличии одного из тревожных признаков.
Врач рассказала, что почти каждый пятый пациент, у которого рак кишечника был выявлен во время оказания неотложной помощи, испытывал как минимум один симптом — «красный флаг» в течение года постановки диагноза. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в Великобритании исследования.
Эксперт также отметила, что ни один из симптомов колоректального рака не является характерным строго для него. Таким же образом могут проявляться не угрожающие жизни болезни. Однако есть жалобы, с которыми не стоит затягивать.
Прежде всего, это кровь в стуле. Любое выделение крови из прямой кишки — повод для обращения к врачу. Насторожить должна кровь в виде сгустков темно-бордового цвета поверх стула или внутри его. Пациентам от 45 лет и старше, у которых есть подобные жалобы, нужно обязательно пройти колоноскопию.
Следует также обратить внимание на изменения характера стула, в частности его формы (узкий, лентовидный), и ложные позывы к дефекации. Насторожить должны внезапно возникшие запоры, но еще больше — появившаяся на их фоне диарея.
Что касается боли в животе, то большую их часть можно отнести к функциональным заболеваниям кишечника или прочим неопасным состояниям. А вот на длительные боли у пациентов от 45 лет и старше в сочетании с другими «красными флагами» следует обратить пристальное внимание.
Опасным симптомом может быть необъяснимая потеря веса — 5 кг и более в течение нескольких месяцев, полугода.
Насторожить также должна впервые выявленная анемия, отмечает доктор Дмитриева.
«Образования правой половины толстой кишки очень коварны, могут длительно развиваться бессимптомно, проявляя себя лишь снижением гемоглобина. Именно поэтому одним из пунктов в плане обследования при неясной анемии будет колоноскопия»,
— поясняет колопроктолог.
Еще один тревожный признак — пальпируемые образовании в животе. С этой проблемой нужно обязательно обратиться к врачу.
Видео дня. Что происходит с испытателями вакцины от COVID-19
Medical Note: последние новости
Ученые выявили диету, которая помогает бороться с раком Ученые выявили диету, которая помогает бороться с раком Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака Доктор Мясников перечислил болезни, которые могут привести к слепоте Доктор Мясников перечислил болезни, которые могут привести к слепоте
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, уничтожающие ваш мозг
Продукты, уничтожающие ваш мозг
Что нельзя делать при хроническом алкоголизме
Что нельзя делать при хроническом алкоголизме
Как проверить на Альцгеймера: простой тест
Как проверить на Альцгеймера: простой тест
Что будет, если пить лимонную воду каждый день
Что будет, если пить лимонную воду каждый день
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Насколько опасен хруст в суставах
06:14
Насколько опасен хруст в суставах
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
00:25
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
02:35
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Названы пожизненные последствия коронавируса
00:57
Названы пожизненные последствия коронавируса
Коронавирус
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение