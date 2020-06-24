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Варикозная болезнь: причины возникновения, профилактика и методы лечения 

Passion.ru 5 часов назад
Варикозная болезнь: причины возникновения и лечение
Фото: Passion.ru
Вы удивитесь, но варикоз — одно из наиболее распространенных заболеваний в современном мире. Его провоцируют сидячий образ жизни, недостаток физической активности. Однако не это есть первопричина, иначе варикоз был бы почти у каждого.
Владимир Животов врач-остеопат

Почему на самом деле это происходит?

Основная причина варикозного расширения вен — это повышение давления в венах, по которым кровь течет в направлении от нижних конечностей и малого таза. происходит это из-за сдавления. При этом стенки вен растягиваются, формируются узлы (отсюда и название: varix — с лат. узел). Существуют две причины варикоза:
  • опущение внутренних органов;
  • напряжение мышц и связок тазового дна.
И то, и другое связано с травмой копчика. Представьте ситуацию, когда человек падает на пол на копчик. Тело падает и останавливается, а внутренние органы по инерции еще продолжают движение вниз. Кишечник также совершает движение вниз и сдвигается с правильного положения. Во время падения также смещается крестец, а мышцы тазового дня натягиваются.
Это механизм опущения внутренних органов. Все мы падали, даже если не помним, даже если это было «не сильно». Падение, даже без серьезных последствий в виде переломов, сотрясения и т.п., может вызвать опущение органов.

Сопутствующие факторы

Как уже сказано выше, малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности провоцируют развитие варикоза и усугубляют состояние, вызванное опущением органов. Когда мы долгое время находимся в сидячем положении, кровь скапливается в нижних конечностях под действием силы тяжести. Просвет вен в области сгибания бедер сужается, следовательно, отток крови затрудняется.
Очевидно, что ходьба нам необходима. И при сидячем образе жизни находить время на физическую активность крайне важно. Ходьба обеспечивает венозный дренаж ног. Стенка вены не сокращается сама по себе. И поэтому венам нужна так называемая мышечная помпа, которая поможет им снаружи. Поэтому мы должны обеспечить работу мышцам.

Типичное лечение варикоза не всегда помогает

Как и в случае со многими другими нарушениями (например, плоскостопием), при варикозе люди часто лечат симптомы, но не устраняют причину развития болезни. Из-за этого он возвращается, нанося все больший вред и формируя осложнения. Как правило, на этом этапе пациенты просто сдаются и перестают бороться с проблемой, так как прилагаемые усилия не дают желаемый результат.
Как традиционно лечат варикоз? Назначают флеботоники — лекарства, которые повышают тонус стенок сосудов. Вместе с этим пациентам предписывают носить компрессионное белье.
Если заболевание перешло в стадию осложнений, иногда прибегают к хирургическому решению проблемы. Как правило, в этом случае в просвет вены вводятся вещества, запаивающие просвет вены и не позволяющие крови поступать в просвет сосуда. Это необходимо, чтобы сосуд не растягивался еще сильнее.
Но будь это лекарственные препараты или оперативное вмешательство, несмотря на их временную эффективность, все это работа с последствиями, с симптомами, которая никак не затрагивает и не исправляет первопричину.

Можно ли избежать операции?

Правильная работа с любым заболеванием начинается с устранения первопричины. В данном случае — опущения органов. Нужно вернуть их на место и восстановить подвижность крестца. Только так можно остановить развитие болезни.
Важно: остеопаты НЕ лечат варикоз! Если появились узлы и стенки вены растянуты слишком сильно, убрать это без оперативного вмешательства не получится.
Но это не повод махнуть рукой и ничего не делать. Остеопатическое лечение — важный этап в работе с варикозом. Когда внутренние органы встанут на место, вернутся в правильное положение, отток крови от ног восстановится. Вместе с этим пройдут такие симптомы, как отечность ног, зуд, тяжесть, дискомфорт. Развитие заболевания прекратится. И только после этого (если есть показания) возможно еще улучшить ситуация посредством операции.
Но сначала — остеопатическое лечение. И только потом — операция. Это единственный шанс избежать рецидива. Очень часто после операции узлы появляются повторно, так как повышенное давление в венах, связанное со сдавлением их внутренними органами, сохраняется.
Часто спрашивают, что можно сделать в той или иной ситуации самостоятельно? Как помочь себе в домашних условиях? Наиболее эффективный подход — ежедневно выполнять упражнение (на видео) для поднятия внутренних органов и ходить минимум 40-60 минут.
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