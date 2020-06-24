Назван симптом рака, который многие не замечают

При постоянном ощущении упадка сил без каких-либо явных объяснений специалисты организации Bowel Cancer UK (Великобритания) настоятельно рекомендуют обращаться к врачам. Эксперты выяснили, что постоянная усталость — распространенный предупреждающий симптом рака кишечника, на который зачастую не обращают внимания.

Ранние признаки этого заболевания бывают почти незаметными, поэтому многие люди могут не понимать, что находятся в опасности. Специалисты пришли к выводу, что рак кишечника напрямую влияет на уровень энергии, поэтому его снижение — это предупреждающий сигнал о болезни.

Врачи также напомнили, что у рака кишечника есть и другие симптомы, которые можно не заметить, например, потеря веса, боль в животе и необъяснимое кровотечение из заднего прохода. Специалисты настоятельно просят не игнорировать ни один из них и обращаться к доктору, сообщается на сайте организации.

Рак кишечника провоцирует недостаток железа в организме, а это может вызвать анемию из-за снижения количества эритроцитов, поясняют врачи. Именно это и вызывает чувство усталости и потерю тонуса. Иногда наряду с этим может появиться другой симптом — бледность кожи.

Особенно высоким риск развития колоректального рака становится после 50 лет. За 90% всех случаев этой болезни ответствен возрастной фактор. Тем не менее, советуют специалисты, следует менять свой рацион и образ жизни еще до наступления этого возраста, чтобы повысить свои шансы на сохранение здоровья. Так, рекомендуется сократить потребление большого количества красного и обработанного мяса, курение, злоупотребление алкоголем.

Конечно, не всегда чувство постоянной усталости сигнализирует о раке — иногда для того, чтобы избавиться от нее, достаточно сократить количество потребляемых сладостей и кофеина, высыпаться и стараться защищать себя от воздействия стресса.

Как ранее сообщал «Профиль», испанский врач-диетолог Айтор Санчес ответил на вопрос о том, может ли содержащийся в молоке белок казеин способствовать развитию онкологических заболеваний. Он рассказал, что молочные продукты содержат не только казеин, поэтому нельзя сказать о влиянии такой пищи однозначно. Он также добавил, что существуют исследования, согласно которым, молоко не может каким-либо образом повлиять на лечение и профилактику рака, однако лучше минимизировать его содержание в рационе.