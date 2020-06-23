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Названы опасные лекарства, которые есть у каждого 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Названы опасные лекарства, которые есть у каждого
Фото: depositphotos.com
Врачи перечислили опасные лекарственные препараты, которые часто встречаются в домашних аптечках россиян.
На первое место специалисты ставят средства от изжоги. Прием антацидов мешает всасыванию кальция и витамина D, что может привести к развитию остеопороза.
Также медики призывают не злоупотреблять обезболивающими. Так, терапевт Ирина Скороходова предупреждает, что даже привычный ибупрофен может повредить слизистую желудка. Такой же побочный эффект есть и у других нестероидных противовоспалительных средств. Анальгин, например, может ухудшить работу иммунной системы. Об этом пишет издание НГС-Новосибирск.
Третье место медики отдали препаратам от давления. Такие средства должен подбирать только врач, иначе есть риск попасть в группу риску по инсульту.
Четвертую строчку в медицинском антирейтинге занимает аспирин. Врачи напоминают, что при высоком давлении (а некоторые его принимают для снижения) возрастает риск геморрагического инсульта.
На пятое место в список опасных препаратов попали витамины группы В, которые могут спровоцировать аллергию. Лучше витамины получать с пищей.
Ранее "Рамблер" писал о том, что доктор Мясников заявил о вреде здорового образа жизни.
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Болезни и лекарства
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