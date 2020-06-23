Названы опасные лекарства, которые есть у каждого 

Врачи перечислили опасные лекарственные препараты, которые часто встречаются в домашних аптечках россиян.

На первое место специалисты ставят средства от изжоги. Прием антацидов мешает всасыванию кальция и витамина D, что может привести к развитию остеопороза.

Также медики призывают не злоупотреблять обезболивающими. Так, терапевт Ирина Скороходова предупреждает, что даже привычный ибупрофен может повредить слизистую желудка. Такой же побочный эффект есть и у других нестероидных противовоспалительных средств. Анальгин, например, может ухудшить работу иммунной системы. Об этом пишет издание НГС-Новосибирск.

Третье место медики отдали препаратам от давления. Такие средства должен подбирать только врач, иначе есть риск попасть в группу риску по инсульту.

Четвертую строчку в медицинском антирейтинге занимает аспирин. Врачи напоминают, что при высоком давлении (а некоторые его принимают для снижения) возрастает риск геморрагического инсульта.

На пятое место в список опасных препаратов попали витамины группы В, которые могут спровоцировать аллергию. Лучше витамины получать с пищей.