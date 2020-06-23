На каких частях тела нужно искать клещей 

Врачи по всей России предупреждают о том, что клещи стали особенно активны из-за позднего лета. Ежедневно люди сталкиваются с этими насекомыми даже в черте города. В некоторых случаях они могут быть смертельно опасны, поэтому нужно проверять свою одежду и кожные покровы после прогулок. "Рамблер" рассказывает, где клещи кусают чаще всего.

Для защиты от клещей используют одежду и репелленты. Во время похода в лес или парк, надевайте головные уборы, а длинные волосы завязывайте в хвост. Одежду стоит подбирать так, чтобы клещ не смог заползти под нее и укусить кожу. Существует еще несколько прави для того, чтобы обезопасить себя.

Не трогайте ветки во время прогулок. Этим действиям вы можете стряхнуть клещей с дерева прямо на себя. Без необходимости не залезайте в те места, где растет высокая трава. Каждые полтора-два часа нахождения в лесу осматривайте себя и одежду. Для прогулки подберите однотонные вещи, чтобы вы смогли сразу заметить клеща, если он прицепился на одежду.

При приближении к животному или человеку клещи, которые находятся на деревьях или траве, прицепляются к ним. Если они попадают на одежду, то спокойно могут переползти на кожу и вцепиться в нее. Чаще всего они выбирают шею и заползают за воротник. На втором месте самым частым оказывается голова, так как в волосах их очень тяжело заметить. Клещи выбирают и другие труднодоступные места и могут впиться в подмышечные впадины и под коленки. Чуть менее часто они остаются на спине и в паховых областях. Клещи могут поражать любые участки тела, поэтому после похода в парк или лес, нужно проверять верхнюю одежду и нижнее белье, а после уже осматривать кожные покровы.