Профессиональные наркологи могут узнать алкоголика всего за три вопроса. "Рамблер" рассказывает, что спрашивают, если у человека есть подозрение на опасную зависимость.

Самостоятельно вы не сможете поставить себе диагноз, так как в работе нарколога есть определенные тонкости, которые он подмечает, когда смотрит на реакцию человека после вопросов.

Когда человек приходит на прием к наркологу, его спрашивают, принимает ли он алкоголь, а потом просят уточнить, как часто и сколько. При этом, у врача есть данные от родных человека и его медицинские показатели, по которым он определяет, правду или ложь сказал человек. Медики отмечают, что заядлые алкоголики пити всегда приуменьшают свою дозу, чтобы избежать лечения.

Этим вопросом врач пытается разговорить своего пациента, а уже после пытается поговорить на важные темы. Так, он интересуется, просили ли пациента бросить пить близкие люди. На этом этапе уже нет "правильных" и "неправильных" ответов, медик смотрит на реакцию пациента. Он может осознавать свою болезнь и может отрицать. От этого также зависят методы лечения и то, каковы шансы на успех.

Второй вопрос врач опять задает с целью вызвать у человека чувство вины и жалости в себе. Нарколог спрашивает, делал ли пациент в состоянии опьянели что-то, за что ему потом было стыдно. На этом этапе человек тоже может разговориться и излить врачу душу, чтобы тот понял масштабы болезни и то, в каком психологическом состоянии находится пациент.

Последним врач интересуется про то, опохмеляется ли человек. Нарколог спрашивает, приходилось ли пациенту хотя бы раз в жизни выпивать с утра, чтобы ему стало легче. Как многие знают, если человек опохмеляется, значит, у него уже есть степень алкоголизма.

В любом случае, если на все три вопроса пациент ответил положительно, с наибольшей вероятностью, он болен. Уже от ответов нарколог определяет это точнее и понимает масштабы проблемы.