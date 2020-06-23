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Врач рассказала о предвестниках рака 

Газета.Ru и ещё 4 4 часа назад
Врач рассказала о предвестниках рака
Фото: Газета.Ru
Одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки (кондиломы) могут предвещать рак. Об этом заявила врач-онколог Елена Смирнова в Instagram.
По ее словам, кондиломы являются результатом поражения организма вирусом папилломы человека (ВПЧ). На ранних стадиях они бессимптомны, однако со временем они срастаются в одну бородавку и могут представлять опасность.
"Они представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются",
— написала Смирнова.
Медик попросила не пытаться избавиться от кондилом самостоятельно, так как это может усугубить ситуацию. Она посоветовала обратиться к врачу.
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Болезни и лекарства , Елена Смирнова
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